NFL: Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions ist Rookie of the Month Auszeichnung für deutschen NFL-Star

Amon-Ra St. Brown wird für seine Leistungen in den vergangenen Wochen in der NFL als Rookie of the Month ausgezeichnet.

Der deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions ist zum Offensive Rookie of the Month in der NFL gewählt worden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

In vier Partien im Dezember konnte der Viertrundenpick 35 Catches für 340 Yards, vier davon in der Endzone, verbuchen. Zusätzlich verbuchte der 22-Jährige auch noch 26 Rushing Yards.

Zudem sorgte St. Brown mit einem Touchdown in letzter Sekunde gegen die Minnesota Vikings für den ersten Sieg der Lions in dieser Saison. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

NFL: St. Brown auf den Spuren von Odell Beckham Jr.

In allen vier Spielen im Dezember fing St. Brown zudem mindestens acht Pässe - eine historische Leistung: Vier aufeinanderfolgende Partien mit mindestens acht Receptions hatten zuvor als Rookies nur Jaylen Waddle (2021) und der spätere NFL-Superstar Odell Beckham Jr. (2014) verbuchen können.

In Detroit ist der deutsche NFL-Neuling erst der zweite Wide Receiver nach Roy Williams im September 2004, der sich über die Auszeichnung zum Offensive Rookie of the Month freuen darf. Der letzte Lions-Profi, dem diese Ehre zuteil wurde, war im September 2010 Running Back Jahvid Best.

Micah Parsons, Linebacker der Dallas Cowboys, wurde zum zweiten Mal in Folge als Defensive Rookie of the Month ausgezeichnet.

