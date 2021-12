Eishockey: Auch DEB meldet Coronafall im U20-Team

Der DEB meldet einen Coronafall in der Mannschaft © FIRO/FIRO/SID

Einen Tag nach dem Abbruch der U20-WM hat auch der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) einen Coronafall in der Mannschaft gemeldet. Der namentlich nicht genannte Spieler muss nun in Kanada in eine zehntägige Quarantäne. Dem Spieler gehe es "den Umständen entsprechend gut", teilte der DEB mit.