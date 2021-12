Infantino erwartet "Festival der sozialen Integration" in Katar

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat in einem Ausblick auf das Fußball-Jahr 2022 seiner Vorfreude auf die WM in Katar Ausdruck gegeben.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat in einem Ausblick auf das Fußball-Jahr 2022 seiner Vorfreude auf die WM in Katar Ausdruck gegeben. Er freue sich auf das „Festival des Fußballs und der sozialen Integration“ in Katar, sagte der Boss der Weltverbandes in einer von der FIFA verbreiteten Mitteilung.