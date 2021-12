Bundesliga: Gladbach meldet vier Coronafälle

Darum ist Ginter so interessant für Europas Topklubs

Borussia Mönchengladbach meldet gut eine Woche vor dem Rückrundenstart vier Coronafälle. Denis Zakaria, Keanan Bennetts, Mamadou Doucoure und Joe Scally befinden sich in Quarantäne. Allen Spielern gehe es aber gut, teilte der fünfmalige deutsche Meister am Donnerstag mit.

Die Gladbacher starten am 7. Januar bei Herbstmeister Bayern München in die Rückrunde. Neben dem Quartett fehlen Trainer Adi Hütter derzeit auch Marcus Thuram (Erkältung), Jonas Hofmann (arthroskopischer Eingriff am Knie), Jordan Beyer (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Ramy Bensebaini (Afrika Cup).