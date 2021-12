Dartsprofi Hopp behält seine Tourkarte

Der ehemals beste deutsche Dartsprofi Max Hopp darf auch im kommenden Jahr auf die Teilnahme an den meisten Turnieren des Weltverbandes PDC hoffen.

