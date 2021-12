FC Bayern: Michael Cuisance wechselt wohl zum FC Venedig

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wechselt der Mittelfeldspieler fest zum FC Venedig in die italienische Serie A. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Auch ZSKA Moskau war demnach an Cuisance dran, doch den Zuschlag bekam Venedig, wo der Franzose nun seinen Medizincheck absolvieren soll, ehe die Vertragsunterschrift ansteht.

Cuisance spielt keine Rolle

Wettbewerbsübergreifend stand Cuisance in dieser Saison nur 56 Minuten für den FC Bayern auf dem Feld. Als Ablöse werden die Münchner laut Gianluca Di Marzio drei bis vier Millionen Euro erhalten, nachdem zuletzt zehn Millionen gehandelt worden waren. Der 22-Jährige war im Sommer 2019 für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach München gewechselt, kam dort allerdings nie über eine Reservistenrolle hinaus.

Seine Leihe in der vergangenen Saison zu Olympique Marseille brachte dem ehemaligen französischen U20-Nationalspieler zwar mehr Spielzeit, für höhere Aufgaben beim deutschen Rekordmeister empfahl er sich dabei allerdings nicht. Nagelsmann sagte unlängst, dass Cuisance zu wenig Spielzeit habe, „um sich zu entwickeln. Wir müssen Gespräche führen, was sinnvoll ist."