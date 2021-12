Darts-WM 2022 wird nicht abgebrochen - PDC-Machtwort

„Das Turnier wird wie geplant vor vollen Zuschauerrängen, wie von der britischen Regierung genehmigt, bis zu seinem Ende am 3. Januar fortgesetzt“, teilte der Darts-Weltverband in einem offiziellen Statement mit. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Am Mittwoch hatte Gary Anderson nach seiner unglaublichen Aufholjagd gegen Ian White über eine WM-Fortsetzung gesagt: „Für mich ist das nicht richtig. Es wird so viel Durcheinander in der Weltrangliste geben in den nächsten Monaten."