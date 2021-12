Xherdan Shaqiri bei Olympique Lyon offenbar vor dem Aus

In wettbewerbsübergreifend 13 Partien unter Trainer Peter Bosz konnte der Offensivspieler nur ein Tor und zwei Vorlagen beisteuern. In sieben der vergangenen neun Ligaspielen kam Shaqiri überhaupt nicht zum Einsatz.

Shaqiri als Fehleinkauf betitelt

Sechs Millionen Euro hatte Lyon Ende August an Liverpool überwiesen, dazu waren fünf Millionen an Bonuszahlungen im Gespräch. Laut L‘Équipe verdient Shaqiri 350.000 Euro monatlich – ein teurer „Fehlgriff“ für die Franzosen. Der Routinier wurde bereits einige Male von der Presse attackiert.

Wie die Zeitung berichtet, schaut sich Lyon bereits nach Alternativen für die Offensive um. Und Shaqiri selbst benötigt in Anbetracht der WM in Katar im kommenden Winter dringend Spielpraxis auf hohem Niveau, um nicht seinen Platz in der Nationalmannschaft zu verlieren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)