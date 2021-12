Brian Brobbey und RB Leipzig: Ein Scheitern mit Ansage - Wechsel zu Ajax Amsterdam naht

Brian Brobbey verlässt RB Leipzig offenbar und wird an seinen Ex-Klub Ajax Amsterdam verliehen. Der Wechsel zu den Sachsen war von Anfang an zum Scheitern verurteilt.

Nagelsmann als Hauptgrund für Wechsel

Raiola prüfte offenbar vorzeitige Vertragsauflösung

Marsch setzte nicht auf Brobbey

In der Hinrunde absolvierte der Stürmer nur eine Partie von Anfang an, kam insgesamt nur zu neun Kurz-Einsätzen in der Bundesliga. Häufig wurde Brobbey erst in den Schlussminuten eingewechselt, wenn die Partie bereits entschieden war.