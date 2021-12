Borussia Mönchengladbach: Max Eberl muss Abschied von Matthias Ginter und Denis Zakaria verdauen

Im Märchen der Gebrüder Grimm führt Hans im Glück ein scheinbar parodoxes Leben. Den großen Klumpen Gold, den er sich erarbeitet hat, tauscht Hans in immer wertlosere Dinge um – bis er am Ende mit leeren Händen dasteht. Erst dann ist Hans glücklich, weil er sich damit aller Verantwortung entledigt hat und frei fühlt.

Reus und Favre als Startschuss für Gladbach-Aufsteig

Der Ausgangspunkt des Borussen-Märchens – also der „Klumpen Gold“, den Eberl 2009 an Land gezogen hatte, trug den Namen Marco Reus. Es war der Beginn einer furiosen Entwicklung, die durch die Ankunft von Lucien Favre beschleunigt wurde.

Der Kreislauf kam damit so richtig in Schwung: Reus verließ den Klub 2012 Richtung Dortmund, also wurde Eberl früh dazu gezwungen, nach kreativen Lösungen zu suchen, um den Abgang des damaligen Jungstars zu kompensieren.

Super-GAU mit Ansage

Der Name Eberl wurde in der Bundesliga mit den Jahren immer mehr zum Synonym für Erfolg – so sehr, dass der FC Bayern mehrmals bei ihm anklopfte. Eberl widerstand dem Ruf aus seiner bayerischen Heimat und baute stattdessen weiter am Ausbau des „gallischen Dorfes“, wie er seine Gladbacher selbst bezeichnete.