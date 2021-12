Darts-WM 2022: Weltmeister Price rudert zurück

Titelverteidiger Gerwyn Price hat sich nun doch für eine Fortsetzung der Darts-WM in London ausgesprochen.

„Ich habe wahrscheinlich ein wenig zu früh reagiert“, sagte der Waliser nach seinem Achtelfinalsieg gegen Dirk van Duijvenbode (Niederlande) am Mittwochabend der BBC . Das Turnier müsse weiter „durchgeführt werden“. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Anderson sieht WM-Fortsetzung kritisch

Der frühere Weltmeister Gary Anderson sieht das rigorose Festhalten an der Durchführung des höchstdotierten Turniers des Jahres kritisch. „Das ist nicht richtig. Es wird in den kommenden Monaten zu einem großen Durcheinander in der Weltrangliste kommen“, sagte der Schotte: „Jeden Tag steckt sich ein anderer Spieler mit dem Virus an.“