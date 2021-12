Capello: Robert Lewandowski vom FC Bayern würde zu Manchester United passen

Am Rande der Globe Soccer Awards in Dubai sprach sich der italienische Fußball-Trainer für den Polen als Award-Sieger aus – am Ende durfte aber Kylian Mbappé jubeln.

Über die Zukunft des Bayern-Stars sagte Capello bei SkySports Italia : „Ich weiß, dass es Gerüchte gibt.“ Er könne sich Lewandowski überall in der Premier League vorstellen, „aber es gibt eine Mannschaft, der ein echter Mittelstürmer fehlt, und das ist Manchester United, die jetzt Cristiano Ronaldo in dieser Position einsetzen“. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Lewandowski lässt Zukunft offen

Lewandowski wiederum schloss in einem Gespräch eine Zukunft in Italien nicht aus. „Ich mag Italien und verbringe im Sommer viel Zeit dort“, sagte der 33-Jährige: „Ich mag das Essen und die Leute. Italiener sind exzellente Menschen, vor allem im Umgang mit Kindern. Mal gucken, was in der Zukunft passiert.“ (Lewandowski: „Niveau wird sinken“)