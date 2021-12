Darts-WM: Gary Anderson fordert wie Price Unterbrechung wegen Corona-Fällen

Die Corona-Fälle rund um die Darts-WM beschäftigen die Spieler sehr. Nun fordert mit Gary Anderson ein weiterer große Name die WM zu unterbrechen.

So geht es zumindest einigen Spielern, die immer wieder anklingen lassen, dass die WM ihrer Meinung nach unterbrochen werden müsste. ( Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER )

Jüngstes Beispiel ist Gary Anderson, der nach seiner unglaublichen Aufholjagd gegen Ian White über eine WM-Fortsetzung gesagt hat: „Für mich ist das nicht richtig. Es wird so viel Durcheinander in der Weltrangliste geben in den nächsten Monaten.“