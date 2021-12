AEW Dynamite: Mercedes Martinez zurück - nach WWE-Aus fest verpflichtet

Ein weiteres früheres Gesicht von WWE NXT schließt sich AEW an: Mercedes Martinez überrascht bei New Year‘s Smash und unterschreibt einen festen Vertrag.

Mercedes Martinez heuert nach WWE-Aus bei AEW an

Ihre Unterschrift bei WWE Anfang 2020 - als sie auch am Royal-Rumble-Match der Frauen teilnahm - schien eine späte Abrundung ihrer Karriere zu sein. Sie war eine Weile im NXT-Kader aktiv und half dort bei der Etablierung jüngerer Talente, ihre scheinbare Hauptkader-Beförderung als Teil von Retribution zerschlug sich schnell: Martinez wurde angeblich auf eigenen Wunsch wieder aus der Gruppierung entfernt und ging zurück zu NXT. Dort war sie in diesem Sommer Teil einer größeren Entlassungswelle, in der WWE diverse, vor allem ältere Kadermitglieder aussortierte, die sie als nicht mehr passend ins veränderte Konzept der Dienstagsshow betrachtete .

Bei AEW scheint Martinez nun für die Rolle vorgesehen zu sein, die WWE nicht mehr für sie sah: Das junge Eigengewächs Cargill, im Herbst 2020 im Windschatten des AEW-Gastspiels von NBA-Legende Shaquille O‘Neal debütiert , bekommt in Martinez eine routinierte Partnerin. Es gibt auch eine Gemeinsamkeit abseits des Rings: Wie Cargill war Martinez Basketballspielerin am College.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Kyle O‘Reilly debütiert - Spannungen mit Adam Cole

Cole, Fish und O‘Reilly besiegten zwar mit unfairer Hilfe der Bucks Orange Cassidy und die Best Friends, nachdem O‘Reilly und Fish Chuck Taylor die Aktion Chasing the Dragon verpassten, Standardaktion ihrer Zeit als Tag Team reDRagon. Vorher allerdings hatte O‘Reilly Cole versehentlich mit einem Tritt getroffen - weswegen es hinterher Zwist mit Cole gab, der bei WWE zuletzt sein Rivale war.

CM Punk erstmals in der AEW-Heimatbasis

CM Punk absolvierte im Daily‘s Place in Jacksonville den ersten Auftritt in der Heimatbasis von AEW und erinnerte dabei an den über Weihnachten 2020 verstorbenen Brodie Lee und die Tributshow für ihn, die vor einem Jahr am selben Ort stattfand.