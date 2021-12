WWE: Toni Storm verlässt Liga kurz nach Titelmatch gegen Charlotte Flair

Noch vor weniger als einer Woche stand sie bei der TV-Show SmackDown in einem Titelmatch gegen Damenchampion Charlotte Flair - nun hat Toni Storm die Wrestling-Promotion unerwartet verlassen.

Toni Storm kam erst im Sommer zu WWE SmackDown

Storm, in den Jahren vor ihrem WWE-Engagement eine der hervorstechendsten jungen Wrestlerinnen im weltweiten Independent-Bereich, hatte sich der Liga 2018 angeschlossen. Sie gewann in dem Jahr das Mae-Young-Classic-Turnier und war danach mehrere Jahre lang in den NXT-Kadern aktiv, Anfang 2019 beerbte sie Rhea Ripley als Damenchampion des Europakaders NXT UK.