Borussia Mönchengladbach: Sind Matthias Ginter und Denis Zakaria nur die ersten, die gehen?

„Nach fünf tollen Jahren bei Borussia Mönchengladbach fällt es mir sehr schwer diesen Schritt zu gehen, aber ich habe mich dazu entschlossen, für meine persönliche und berufliche Entwicklung nochmal einen anderen Weg in meiner Karriere einzuschlagen.“

Ginter: Habe der Borussia viel zu verdanken

Wohin es Ginter in Zukunft zieht, wurde bisher nicht bekannt. Neben Bundesligisten war der Routinier in der Vergangenheit auch immer wieder mal mit dem Ausland in Verbindung gebracht worden.