Darts-WM: Iceman Gerwyn Price im Viertelfinale - Bully Boy gefordert

Titelverteidiger Gerwyn Price macht bei Darts-WM mit Aubergenius kurzen Prozess. Auch der Bully Boy will ins Viertelfinale.

Das war eine ziemliche Machtdemonstration und ein weiterer Fingerzeig in Sachen Trophäen-Vergabe:

Der Waliser gewann gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode fast mühelos 4:1, hatte dabei allein im ersten Satz das Nachsehen.

Darts-WM: Gerwyn Price demontiert Aubergenius

In der nächsten Runde trifft der Iceman auf den Sieger des zweiten Achtelfinals, in dem am späten Abend sein Landsmann Jonny Clayton auf den Engländer Michael Smith trifft.