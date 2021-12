Basketball, easyCredit BBL: Neunter Sieg in Serie - Bonn marschiert weiter

Für die Telekom Baskets Bonn läuft es in der easyCredit BBL weiter nach Maß. Seit Mitte Oktober ist das Team inzwischen ohne Niederlage

Tabellenführer Telekom Baskets Bonn eilt in der easyCredit BBL weiter von Sieg zu Sieg.

Das 89:83 (53:40) gegen die Löwen Braunschweig war bereits der neunte Erfolg in Serie für das Team von Trainer Tuomas Iisalo, das am zweiten Weihnachtsfeiertag Bayern München an der Liga-Spitze abgelöst hatte. Vorübergehend bauten die Bonner ihren Vorsprung damit auf sechs Punkte aus. (Service: Ergebnisse der BBL)