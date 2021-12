Vierschanzentournee: Geiger trotz Oberstdorf-Dämpfer optimistisch

Karl Geiger hakt den Dämpfer zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf schnell ab. Auch Bundestrainer Horngacher beschwört weiterhin den Gesamtsieg.

„Es war ein schwerer Tag, der Druck war schon sehr hoch“, sagte Geiger nach seinem fünften Platz beim Auftakt der Vierschanzentournee in seiner Oberstdorfer Heimat.

Seine Kampfeslust fand der Skiflug-Weltmeister aber schnell wieder - den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 20 Jahren hat Geiger längst nicht abgeschrieben. (das Auftakt-Springen in Oberstdorf zum Nachlesen im Liveticker)

„Ich gehe mit einem müden, aber einem guten Gefühl“, sagte der 28 Jahre alte Weltcup-Spitzenreiter, der im Vorjahr noch am Schattenberg triumphiert und an Kobayashis Stelle gestanden hatte: „Es ist alles im Grünen Bereich. Nach Oberstdorf muss man erst mal dabei sein - und das ist mir gelungen.“

Vierschanzentournee: Geiger verspielt Podest

Bei schwierigen Bedingungen vor wegen der Corona-Pandemie erneut leeren Ränge in der 27.000-Zuschauer-Arena flog Geiger zwar am ersehnten Podest vorbei, der Rückstand auf den japanischen Topfavoriten Kobayashi beträgt aber umgerechnet nur rund dreieinhalb Meter.

„Auch wenn die Sprünge besser hätten sein können - es war ein guter Tag“, sagte Geiger. (SERVICE: Ergebnisse & Platzierungen vom Springen in Oberstdorf)

Eisenbichler mit starker Aufholjagd

Der Druck war dem sonst so coolen Skiflug-Weltmeister aber auch anzumerken: „Er ist nicht so eine feine Klinge wie sonst gesprungen“, sagte Horngacher, der aber glaubt: „Karl ist die ganz große Spannung herausgesprungen und kann jetzt entspannt nach Garmisch fahren.“ (NEWS: Alles zum Skispringen)

Dort steht am Freitag die Qualifikation und am Samstag das zweite Springen an (jeweils 14.00 Uhr im Liveticker).