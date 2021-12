Africa-Cup: Nigerias Trainer verzichtet auf Hoffenheim-Star Akpoguma

Der Innenverteidiger der TSG Hoffenheim steht überraschenderweise nicht im Kader Nigerias für den Afrika Cup. Das Kontinentalturnier findet vom 9. Januar bis zum 6. Februar 2022 in Kamerun statt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Akpoguma lief in der Jugend für den DFB auf

Akpoguma kam in der laufenden Saison in 15 Bundesligaspielen zum Einsatz und entwickelte sich zu einer wichtigen Stütze in der Defensive. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)