Skispringen, Vierschanzentournee: Gesamtwertung & Ergebnisse 2021-22

SPORT1 zeigt die Gesamtwertung der Vierschanzentournee (nach 1 von 4 Springen):

SPORT1 zeigt die Tageswertung von Oberstdorf:

Für Richard Freitag sind nach seinem Sturz in Innsbruck alle Hoffnungen auf einen Sieg bei der Vierschanzentournee vorbei. Mit seinem Schicksal ist der 26-Jährige nicht allein. SPORT1 blickt zurück auf die größten Dramen bei der Vierschanzentournee ©

Innerhalb weniger Sekunden zerschlagen sich für Richard Freitag alle Hoffnungen auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Beim dritten Springen in Innsbruck kann der 26-Jährige seinen Sprung nicht stehen © Getty Images

Bei der Landung springt Freitag mit seinem rechten Ski auf den linken, verliert dadurch das Gleichgewicht und stürzt. Als 22. wäre er für den zweiten Durchgang qualifiziert gewesen, starke Schmerzen in der Hüfte verhindern dies allerdings © Getty Images

Nach dem Sturz wird Freitag direkt in ein Krankenhaus gebracht und untersucht. In der Gesamtwertung der Tournee fällt er von Platz zwei auf Platz 21 zurück. Der Teamarzt des DSV gibt später Entwarnung. Ob er trotz Schmerzen in Bischofshofen starten kann, ist noch nicht klar © Getty Images

Anzeige

Richtig übel erwischt es auch den Norweger Tom Hilde. 2011 ist die Vierschanzentournee für ihn nach dem Auftaktspringen direkt wieder beendet. Nach der Landung bei 131,5 Metern kann Hilde den Sprung im weichen Schnee nicht mehr stehen © Getty Images

Er prallt mit voller Wucht mit dem Kopf in den Schnee. Sofort sind Rettungskräfte zur Stelle und kümmern sich um den Norweger. Er bricht sich den achten Rückenwirbel und erleidet schwere Schürfwunden im Gesicht © Getty Images

Kurze Zeit nach dem Drama blickt Hilde bereits wieder positiv in die Zukunft. Zwei Monate nach dem Sturz gibt er sein Comeback. Eine Top-Platzierung gelingt ihm im weiteren Karriere-Verlauf jedoch nicht mehr © Getty Images

Auch für den Norweger Daniel Andre Tande hält die Vierschanzentournee ein wahres Drama bereit. In Führung liegend reist Tande im Januar 2017 zur letzten Station nach Bischofshofen. Im zweiten Durchgang passiert dann das Unfassbare © Getty Images

Anzeige

Während des Flugs löst sich sich der Sicherheits-Clip seiner Bindung. Nur mit viel Mühe und akrobatischer Höchstleistung kann Tande einen Sturz verhindern. Den Tournee-Sieg schnappt sich anschließend sein ärgster Rivale Kamil Stoch aus Polen © Getty Images

Den wohl schlimmsten Sturz der Tournee-Geschichte muss der amerikanische Skispringer Nicholas Fairall verkraften. Im Jahr 2015 stürzt Fairall in der Qualifikation zum Springen in Bischofshofen schwer. Der US-Amerikaner kracht kopfüber in den Schnee © Getty Images

Weil sich seine Bindung nicht öffnet, zieht er sich einen Bruch des Lendenwirbels zu. Seitdem ist Fairall gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Mittlerweile kann er seine Beine wieder spüren, sein größter Traum: Irgendwann wieder Skispringen © Getty Images

Genau wie bei Nick Fairall wird auch für Simon Ammann das Springen in Bischofshofen 2015 zu einem Horror-Erlebnis. Nach der Landung rutschen dem Schweizer die Skier zur Seite weg. Ammann knallt mit voller Wucht mit dem Gesicht frontal auf den Hang © Getty Images

Anzeige

Sofort eilen Rettungskräfte herbei und versorgen den bewusstlosen Ammann. Die Sanitäter transportieren den Schweizer mit einer Trage ab. Anschließend erlangt er im Krankenhaus sein Bewusstsein wieder © Getty Images

Ammann erleidet eine schwere Gehirnerschütterung und wird fünf Tage später aus dem Krankenhaus entlassen. Der vierfache Olympiasieger kann anschließend nicht mehr an die Form vergangener Tage anknüpfen © Getty Images

Besonders ärgerlich verläuft die Vierschanzentournee 1995 für den Japaner Kazuyoshi Funaki. Er reist als Gesamtführender zum letzten Springen nach Bischofshofen. Im zweiten Durchgang erreicht er mit 131,5 Metern zwar die größte Weite des Tages,... © Getty Images

...der Japaner kann den Sprung bei der Landung aber nicht stehen. Der Gesamtsieg geht anschließend an den Österreicher Andreas Goldberger - für Funaki bleibt nur Rang zwei © Getty Images

Anzeige

Auch für Severin Freund hält die Vierschanzentournee jede Menge Drama bereit. Bei der Tournee 2016 liegen Freund und sein Rivale Peter Prevc nach zwei Springen eng beieinander. Im Probedurchgang zum dritten Springen in Innsbruck prallt Freund mit dem Rücken auf den Schnee © Imago

Freund zieht sich eine Hüftverletzung zu, die später sogar operiert werden muss. Während der Tournee beißt Freund auf die Zähne, doch Peter Prevc gewinnt die restlichen beiden Springen und feiert damit den Gesamtsieg. Severin Freund beendet die Tournee als Zweiter © Getty Images

Als Anwärter auf den Tourneesieg geht der Finne Mika Antero Laitinen in das Training zum zweiten Springen der Vierschanzentournee 1996 in Garmisch-Partenkirchen. Dann reicht ein Moment der Unkonzentriertheit, um den Traum komplett zu zerstören © Getty Images

Im Training stürzt Laitinen schwer und zieht sich einen Schlüsselbeinbruch, sieben gebrochene Rippen, eine Lungenverletzung, eine Gehirnerschütterung und eine acht Zentimeter lange Platzwunde zu © Imago

Anzeige

Der bis dahin dominierende Athlet und Weltcupführende des Winters muss anschließend viele Wochen pausieren. Im Gesamtweltcup belegt er am Ende Platz sechs. In der Folge gelingt ihm in seiner Karriere kein einziger Sieg mehr © Imago

Auch der berühmte britische Skispringer Michael Edwards, besser bekannt als "Eddie the Eagle", erlebt seinen Horror-Moment bei der Vierschanzentournee. Beim Springen in Innsbruck im Januar 1989 stürzt Edwards heftig © Imago