FC Bayern: Angebliches Strafverfahren gegen Kahn und Co. - Fragen und Antworten

Bei den Ermittlungen geht um offenbar um mögliche Verstöße gegen das Mindestlohngesetz am Nachwuchsleistungszentrum des Rekordmeisters.

Was wird dem FC Bayern offenbar vorgeworfen?

Im Fokus steht dabei der Vorwurf des Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz am FC Bayern Campus, dem Nachwuchsleistungszentrum des Tabellenführers der Bundesliga.

Gegen wen genau richtet sich das Strafverfahren?

Was ist ein Nachwuchsleistungszentrum?

Aber auch Vereine aus der 3. Liga und der Regionalliga können eine solche Talentschmiede unterhalten. Die Qualitätssicherung der NLZ erfolgt anhand bestimmter Kategorien durch den DFB und die Deutsche Fußball Liga (DFL). Anfang des Jahres 2021 gab es in Deutschland 56 Leistungszentren.

Welche Aufgaben haben Trainer am NLZ?

Die Trainer am Nachwuchsleistungszentrum sind für die Entwicklung und Ausbildung der Talente verantwortlich.

Was sagen die Jugendtrainer selbst?

Mehrere ehemalige Jugendtrainer klagten bereits Anfang des Jahres in einer Reportage von Sport inside über die Arbeitsmodalitäten im Nachwuchsbereich.

Betroffene erklärten zudem, dass sie für Turniere im In- und Ausland nur die „Nettospielzeit" abrechnen durften - anstatt der kompletten, teils tagelangen Betreuung.

Würde bedeuten: So reduzierten Vereine tatsächlich geleistete Arbeitszeit und legitimierten damit auch das niedrige Gehalt.

Was besagt der Mindestlohn?

Rechtsanwalt Andreas Waldschmidt, der einige Ex-Jugendtrainer des FC Bayern vertritt, sagte in der WDR -Doku: „Die Verträge, die ich gesehen habe, unterliegen eindeutig der Mindestlohnregelung. 450-Euro-Kräfte werden wie Trainer zweiter Klasse behandelt. Man meint, dass man mit denen machen kann, was man will.“

Wie reagiert der FC Bayern?

Der FC Bayern war für SPORT1 am Dienstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Laut dem WDR versucht der Verein offenbar, den Schaden zu begrenzen.

Am Mittwoch reagierte Vorstandsboss Oliver Kahn. „Selbstverständlich kooperieren wir in dieser Angelegenheit vollumfänglich mit den Behörden. Es liegt in unserem Interesse, dass diese Vorgänge restlos aufgeklärt werden“, sagte der Ex-Profi der dpa.