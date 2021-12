Mronz über Russland-Bewerbung: „Nicht zu ängstlich sein“

Sportmanager Michael Mronz sieht in der neuen Konkurrenz durch Russland keine Schwächung einer deutschen Olympia-Bewerbung für 2036. „Es gibt neben Russland ja auch andere Kandidaten: Alle, die für 2032 ins Rennen gegangen sind. Das ist also keine neue Situation“, sagte Mronz dem SID am Mittwoch: „Die internationale Sportgemeinschaft wartet geradezu darauf, dass aus Deutschland eine geschlossene Bewerbung an den Start geht.“