Bayer Leverkusen: Hincapie positiv auf Corona getestet

Die Dost-Show endet mit irrem Last-Minute-Treffer in Neun-Tore-Spiel

Leverkusens Abwehrspieler Piero Hincapie wird positiv auf Corona getestet. Er sitzt in Ecuador fest.

Schlechte Nachrichten beim Trainingsauftakt von Bayer Leverkusen: Wie der Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, wurde Abwehrspieler Piero Hincapie positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Infektion sei bei dem 19-Jährige bereits an Weihnachten in seinem Heimatland Ecuador festgestellt worden, hieß es in der Mitteilung.