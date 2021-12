Anzeige

Vierschanzentournee Heute: Auftaktspringen in Oberstdorf mit Geiger LIVE im TV, Stream, Ticker Gelingt Geiger der Traumstart?

Karl Geiger ist einer der Topfavoriten bei der Vierschanzen-Tournee © Imago

SPORT1

Bei der 70. Vierschanzentournee hoffen die deutschen Fans auf einen Sieg von Karl Geiger. Im vergangenen Jahr gewann er das Auftaktspringen in Oberstdorf. Diesen Erfolg will er wiederholen.

Flutlicht an, die 70. Vierschanzentournee beginnt!

Am Mittwochnachmittag startet der Skisprung-Zirkus in Oberstdorf. Traditionell findet auf der Schattenbergschanze das Auftaktspringen statt. Los geht es um 16.30 Uhr. (Das Auftaktspringen der Vierschanzen-Tournee im SPORT1-LIVETICKER)

Anzeige

Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen vor allem auf einer Person: Karl Geiger. Der 28-Jährige ist nicht nur Lokalmatador, er führt vor dem Auftaktspringen auch den Gesamtweltcup an. Und er gewann im vergangenen Jahr das Auftaktspringen. (NEWS: Alles zum Skispringen)

Die K.o.-Duelle mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Viktor Polasek (Tschechien/49.) - Karl Geiger (Oberstdorf/2.)

Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada/45.) - Markus Eisenbichler (Siegsdorf/6.)

Roman Trofimow (Russland/42.) - Severin Freund (Rastbüchl/9.)

Philipp Aschenwald (Österreich/34.) - Pius Paschke (Kiefersfelden/17.)

Yukiya Sato (Japan/31.) - Constantin Schmid (Oberaudorf/20.)

Stephan Leyhe (Willingen/38.) - Jakub Wolny (Polen/13.)

Anzeige

Weitere Duelle u.a.:

Daiki Ito (Japan/50.) - Ryoyu Kobayashi (Japan/1.)

Ilja Mankow (Russland/48.) - Halvor Egner Granerud (Norwegen/3.)

Vierschanzentournee Heute: Kobayashi gewinnt Quali - Geiger Zweiter

Für den Tournee-Sieg reichte es dennoch nicht, Geiger musste sich mit Rang zwei hinter Kamil Stoch begnügen.

So warten die deutschen Skisprung-Fans weiter auf den ersten Tournee-Sieg seit 2002, als Sven Hannawald alle vier Springen gewinnen konnte. Neben Geiger gilt in diesem Jahr vor allem Ryoyu Kobayashi als Topfavorit, der Japaner gewann bereits 2018/19 die Tournee, triumphierte als dritter Springer überhaupt in allen vier Springen.

Kobayashi war es auch, der sich in der Qualifikation zum Auftaktspringen durchsetzen konnte, Geiger wurde Zweiter. Nach einer längeren Pause aufgrund starken Windes konnte diese doch noch zu Ende gebracht werden. (Service: Der Stand im Skisprung-Weltcup)

Für Andreas Wellinger ist der Traum auf einen guten Platz in der Gesamtwertung bereits vorbei, er scheiterte dramatisch in der Quali, er wurde 51. Doch nur die besten 50 Springer qualifizieren sich für den ersten Durchgang.

Anders als gewohnt nahm keine nationale Gruppe teil, die „zweite Reihe“ der DSV-Adler wird erst beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen an den Start gehen.

Geiger hat glänzende Chancen, das weiß er selbst am besten. Im Gesamtweltcup trägt er das Gelbe Trikot, stand bei neun Springen fünfmal auf dem Podest, siegte in Nischni Tagil und zuletzt Engelberg. Warum soll es also nicht endlich klappen? „Wenn wir alle unsere Sachen beieinanderhaben, dann muss es schon statistisch mal aufgehen. Wenn es 20 Jahre her ist - vielleicht bringt‘s uns Glück“, sagt Geiger.

Anzeige

Preisgeld für Tournee-Sieg verfünffacht

Doch zunächst einmal zählt für Karl Geiger nur Oberstdorf. Dort, wo er als kleiner Junge seinem Vorbild Sven Hannawald zujubelte und bei der WM 2005 als Fahnenkind dabei war. „Das sind total schöne Emotionen und total schöne Bilder, die man noch im Kopf hat“, sagt Geiger.

Auch finanziell lohnt sich der Tournee-Sieg in diesem Jahr besonders. Das Preisgeld für den Gesamtsieger wurde in diesem Jahr verfünffacht, statt 20.000 bekommt der Tournee-Sieger in diesem Jahr 100.000 Euro. In diesem Jahr werden alle vier Tournee-Springen aufgrund der Coronapandemie ohne Zuschauer stattfinden.

Traditionell wird der erste Durchgang eines Tournee-Springes als K.o-Duell ausgetragen. Der Gewinner des Duells kommt direkt in den zweiten Durchgang, auch die fünf „Lucky Loser“, also die punktbesten Verlierer qualifizieren sich für den Finaldurchgang.

Die Austragungsorte der Vierschanzentournee 2021/22:

Oberstdorf (am 29.12.2021 ab 16:30)

Garmisch-Partenkirchen (am 01.01.2022 ab 14:00)

Innsbruck (am 04.01.2022 ab 13:30)

Bischofshofen (am 06.01.2022 ab 17:30)

Vierschanzentournee 2021/2022: Das deutsche Aufgebot für das erste Springen im Überblick

Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Severin Freund, Pius Paschke, Constantin Schmid, Andreas Wellinger (nicht qualifiziert)

So können Sie die Vierschanzentournee 2021/22 LIVE verfolgen:

TV: ARD, ZDF, Eurosport

Stream: ARD, ZDF, Eurosport,

Liveticker: Skispringen Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App

Anzeige

Ergebnisse: Skispringen Ergebnisse auf SPORT1.de und SPORT1 App

Alles zum Skispringen bei SPORT1:

-----------------------