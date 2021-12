Psyonix bringt Lamborghini Huracán in Rocket League zurück

Der Lamborghini Huracan kehrt in Rocket League zurück © Psyonix

In Rocket League ist mal wieder eine neue Kooperation auf der Strecke. Psyonix tut sich mit Lamborghini zusammen und bringt das Huracán STO Paket zurück in den Item Shop.

Weihnachten liegt hinter uns und in Rocket League gibt es mal wieder Neuigkeiten zu einer weiteren Kooperation. Der Partner von Psyonix ist für Spieler, die sich schon länger in der Auto-Arena duellieren, nichts Neues mehr. In Season 3 gab es bereits eine Zusammenarbeit mit Lamborghini.