Ligue 1: Ex-Bayern-Coach Niko Kovac bei AS Monaco vor ungewisser Zukunft

Dabei war Kovac‘ Debütsaison im Fürstentum, ähnlich wie zuvor beim FC Bayern, durchaus erfolgreich. Der Kroate konnte die Saison 2020/21 auf dem dritten Tabellenplatz beenden. Doch im zweiten Jahr läuft es zumindest in der Liga nicht mehr ganz so gut für den 50-Jährigen.

Gegen PSG und Co. wurde verloren

Ein weiterer Kritik-Punkt: Gerade gegen die „großen“ Gegner wie Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, Lens oder Marseille habe man nicht gut ausgesehen. In der Europa League zog man derweil zwar souverän in die nächste Runde ein, zuvor war man aber in der Qualifikation für die Champions League schon früh an Schachtar Donezk gescheitert.