FIFA 22: Leipzig zerlegt die Konkurrenz, H96 auf Wolke sieben

In der letzten Woche sorgte der Doppelspieltag in der Virtuellen Bundesliga erneut für zahlreiche Highlights. Welche Teams konnten hier besonders auf sich aufmerksam machen?

Der Kampf um die VBL Club Championship ist in vollem Gange. In der vergangenen Woche trafen die Vereine einmal mehr in einem Doppelspieltag aufeinander, um die nächsten Punkte auszuspielen. Die Matches bedeuteten dieses Mal gleichzeitig den Abschluss der ersten Halbserie. Die Motivation der Klubs, sich mit einem positiven Ergebnis in die kleine Pause zu verabschieden, war äußerst hoch. Doch wer konnte sein Vorhaben auch in die Tat umsetzen?