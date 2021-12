Darts-WM: Dave Chisnall positiv auf Corona getestet - Humphries kampflos weiter

Der Engländer muss sich daher vorzeitig von dem Turnier verabschieden, wenige Stunden vor seinem nächsten Auftritt. Sein Achtelfinal-Gegner Luke Humphries zieht kampflos in die nächste Runde ein. ( Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER )

„Chizzy“ hatte sich in seiner ersten Partie noch vor Weihnachten gegen den Niederländer Mike De Decker durchgesetzt. Der 3:0-Erfolg war aber gleichzeitig sein letzter Auftritt bei dem größten Turnier des Pfeilesports. Er ist nach Michael van Gerwen, Vincent van der Voort und Raymond van Barneveld schon der vierte prominente Coronafall des Events. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Am Nachmittag hätte Chisnall in einem mit Spannung erwarteten Duell mit Humphries um das Ticket für die nächste Runde kämpfen sollen. SPORT1 überträgt alle weiteren Partien des WM-Tages live im TV und im Stream. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)