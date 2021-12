Vierschanzentournee: Daniel André Tande aus Norwegen nach Horror-Sturz wieder dabei

Daniel André Tande sorgte in diesem Winter bereits für Aufsehen © Imago

Daniel André Tande schwebte nach einem Horror-Sturz in Lebensgefahr. Jetzt ist er wieder da. Vor der Tournee spricht er über Ängste der Familie und große Glücksgefühle.

Mit sechs Skispringern geht Norwegen die Vierschanzentournee an.

Denn dass der 27-Jährige überhaupt noch Sport treiben kann, grenzt an ein kleines Wunder. (Skisprung-Weltcup: Alle Wettbewerbe im LIVETICKER)

Etwas mehr als neun Monate ist es nun her, dass nicht nur seine norwegischen Teamkollegen um Tandes Leben bangten. Ein Sprung beim Skifliegen in Planica im Probedurchgang Ende März endete in einem Horror-Sturz.