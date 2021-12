Bundesliga: Gehaltsverzicht beim BVB? Das sagt Hans-Joachim Watzke

Die Profis von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sollen nach einem Bericht der Ruhr Nachrichten wieder auf Gehalt verzichten. Aufgrund der Corona-Pandemie stehen im neuen Jahr erneut Geisterspiele an. Dem BVB gehen in einem leeren Stadion pro Heimspiel rund vier Millionen Euro verloren.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bestätigte das Vorhaben allerdings nicht. „Es hat bisher nicht ein Gespräch in diese Richtung gegeben“, sagte Watzke dem SID am Mittwoch.

BVB-Stars verzichteten schon mehrfach

In der Vorsaison sparte der DFB-Pokalsieger so 8,25 Millionen Euro ein, in der Spielzeit 2019/20 waren es fünf Millionen Euro. Das hatte Watzke auf der Hauptversammlung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Anfang Dezember berichtet.