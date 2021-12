Nach Newcastle: Inter Mailand vor Übernahme durch saudi-arabischen Fonds

Nach Newcastle United will der Investment Fonds aus Saudi Arabien in Kürze den nächsten Klub übernehmen. Diesmal in der Serie A.

Wie die International Business Times berichten, steht der Deal mit Inter kurz bevor, in den nächsten Tagen soll es soweit sein. Dem Bericht zufolge will der neue Investor rund eine Milliarde US-Dollar (knapp 900 Millionen Euro) zahlen, um die Kontrolle über den Klub zu übernehmen.

Dem PIF stehen rund 400 Milliarden Dollar zur Verfügung. Aus dem finanziell schwer angeschlagenen Inter könnte in Kürze also einer der reichsten Klubs der Welt werden. Derzeit, so heißt es in dem Bericht, schreibt der Klub pro Monat einen Verlust von etwas 15 Millionen Dollar.