Bundesliga: Robert Lewandowski wäre fast beim FC Genua in Italien gelandet

Robert Lewandowski wurde in Dortmund zum Weltklasse-Stürmer. Nun verrät des 33-Jährige, dass alles hätte anders kommen können.

Am Rande der Globe Soccer Awards in Dubai verriet der Pole, bei welchem Klub er fast gelandet wäre. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Lewy absolvierte Medizincheck

Bis 2010 stand Lewandowski beim polnischen Klub Lech Posen unter Vertrag. Der damals 22-Jährige wollte den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und in eine der Top-Ligen Europas wechseln.

Zukunft in Italien?

Einen Engagement in Italien schließe der 33-Jährige aber nach wie vor nicht aus: „Ich mag Italien und verbringe im Sommer viel Zeit dort. Ich mag das Essen und die Leute. Italiener sind exzellente Menschen, vor allem im Umgang mit Kindern. Mal gucken, was in der Zukunft passiert.“