NHL-Teams bei Rückkehr aufs Eis in Torlaune

Bei der Rückkehr aus der verlängerten Weihnachtspause in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben sich die Teams in Torlaune präsentiert. Erstmals seit dem 24. Februar 1993 wurden an einem Spieltag mit drei Partien mindestens 33 Treffer erzielt.