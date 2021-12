FC Bayern: Campus-Boss über Musiala, Mia san Mia & Transfermarkt

Campus-Leiter Jochen Sauer gewährt Einblicke in die Ausbildung bei den Bayern und verrät, welche Strategie der Rekordmeister mit seiner Jugendarbeit verfolgt.

Durch ihre Hände geht die Zukunft, sollen die fußballerischen Jung-Juwelen veredelt und fitgemacht werden für eine Profi-Laufbahn - am besten beim deutschen Rekordmeister selbst. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

FC Bayern: Musiala und Stanisic zum Vorbild

Sauer hat das Gefühl, „dass der Vorstand zufrieden ist mit der Entwicklung. Letztes Jahr hat Jamal Musiala einen der begehrten Plätze in der Offensive eingenommen. Jetzt hat sich Josip Stanisic den Platz als Back-up von Benjamin Pavard erkämpft, eine Position, für die der Verein sonst wahrscheinlich einen zweistelligen Millionenbetrag hätte bezahlen müssen.“

Auch darüber hinaus habe der FCB in den vergangenen Jahren etliche Spieler für den Profifußball herausgebracht, „unsere Quote kann sich generell sehen lassen“, so der Talente-Schmied weiter.