James Rodriguez: Ex-Bayern-Star droht in Katar Abstieg und neuer Tiefpunkt

James Rodríguez spielte einst für Real Madrid und den FC Bayern. Nun droht dem einstigen Superstar in Katar sogar der Abstieg - und damit ein neuer Tiefpunkt.

Jede Weltmeisterschaft schreibt ihre eigenen besonderen Geschichten. 2014 in Brasilien war es James Rodríguez, der im Alter von 22 Jahren zum neuen Weltstar aufstieg.

James: Katar-Wechsel noch ohne Erfolg

Im Sommer lockte den 30-Jährigen das große Geld nach Katar zu Al-Rayyan. Dort konnte der Spielmacher bislang noch keine Akzente setzen und erzielte in nur fünf Einsätzen ein Tor.

An Heiligabend stand James nach zwei Monaten erstmals wieder auf dem Platz. Gegen den SC Qatar mit dem ehemaligen Münchner Javi Martínez setzte es eine 0:1-Niederlage. Dabei wurde James nur eingewechselt, nachdem sich ein Teamkollege in der 12. Minute verletzt hatte.

Nach der jüngsten Pleite rutscht Al-Rayyan immer mehr in den Abstiegskampf. Mit nur neun Punkten rangiert das Team von Trainer Laurent Blanc auf Platz neun von zwölf. Am Ende der Saison müssen zwei Vereine den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.