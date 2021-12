2. Bundesliga: Dimo Wache von Darmstadt 98 berichtet über Leidenszeit

Der ehemalige Mainz-Keeper und heutige Darmstadt-Torwarttrainer hat über seine körperliche Leidenszeit gesprochen - und dabei erklärt, dass sogar seine Bewegungsfreiheit in Gefahr gewesen sei. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

„Ich habe gezeigt, dass ich es wieder schaffen kann. Auch zum Preis, dass ich ständig Schmerzen in den Knien habe und das Fußgelenk häufig anschwillt. Das ist für mich in Ordnung, weil ich wusste, dass es nicht einfach wird. Ich habe den Weg bewusst gewählt“, sagte der 48-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Zeitung .

Wache ist Rekord-Spieler des FSV Mainz 05

Ein Blick in die Vergangenheit: Wache ist Mainzer Rekord-Spieler, absolvierte 406 Pflichtspiele für die Rheinhessen.

Wache: „Schwer zu ertragen“

„Drei Monate lang durfte ich nicht auftreten. In unserem Haus am Hang sind viele Treppen - da war ich quasi gefangen auf einer Ebene“, erzählte Wache über die Zeit, in der er nicht für die Lilien hatte arbeiten können.