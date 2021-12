Darts-WM: Florian Hempel glaubt an baldigen Coup eines Deutschen im Ally Pally

Darts-WM: Hempel freut sich über Unterstützung

Hempel hadert mit sich selbst

Bei all der Freude über die Unterstützung aus der Heimat bleibt aber auch in diesem WM-Jahr die bittere Erkenntnis, dass der deutsche Dartssport weiterhin viel Arbeit bis zum ersehnten großen Durchbruch vor sich hat.

Hempel zumindest ist sich aber sicher, dass die Fans nicht mehr lange warten müssen. „Wir haben richtig gute Spieler, die sicherlich in den nächsten Jahren richtig was reißen können“, sagte Hempel. Eine richtig große Leistung zu bringen, stecke „in jedem von uns“.

Hempel, der bereits nach seinem Zweitrundenerfolg in der Weltrangliste am früheren Hoffnungsträger Max Hopp vorbeigezogen war und SPORT1 mit im Schnitt 650.000 Zuschauer eine überragende TV-Quote beschert hatte, haderte auch am Dienstagvormittag noch mit seiner Leistung am „Oche“.