FC Liverpool: Mohamed Salah leitet mit Slapstick-Elfmeter Pleite für Klopp-Team ein

Nach einem Foul von Wilfried Ndidi trat der Ägypter beim Stand von 0:0 in der 15. Minute zum Strafstoß an, scheiterte jedoch mit einem halbhoch links geschossenen Elfmeter an Kasper Schmeichel. ( Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker )

Salah verschießt erst zweiten Elfmeter

Ex-Leipziger bringt Leicester in Führung

Trotz hochkarätiger Chancen auf beiden Seiten ging es mit einem Remis in die Pause - vor allem Liverpool rannte immer wieder an, scheiterte aber entweder an der vielbeinigen Abwehr der Hausherren oder spätestens am überragenden Schmeichel zwischen den Pfosten.