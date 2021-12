Darts-WM 2022: Peter Wright im Achtelfinale - Rob Cross besiegt Daryl Gurney

Peter Wright stürmt nach einer starken Aufholjagd bei der Darts-WM ins Achtelfinale. Rob Cross setzt sich in einem hochklassigen Match gegen Daryl Gurney durch.

Nachdem der Mitfavorit positiv auf das Coronavirus getestet wurde, musste sein Match gegen Chris Dobey abgesagt werden, der Engländer zog kampflos in die nächste Runde ein. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Heta schockt Wright zu Beginn

„The Heat“ startete furios in die Partie und zog Wright schnell auf 2:0 davon. Das erste Highlight des Favoriten erfolgte erst im dritten Durchgang, als sich der Weltmeister von 2020 mit einem 161er-Finish den Satz schnappte.

Von diesem Augenblick an und nach einem Wechsel seiner Darts schien der Knoten bei Wright geplatzt zu sein: Der 51-Jährige drehte richtig auf und ließ seinem Kontrahenten nicht mehr den Hauch einer Chance.

Cross gewinnt Krimi gegen Gurney

Cross fand dabei den besseren Start in die Partie und ging schnell mit 2:0 nach Sätzen in Führung, nachdem er mit zwei Highfinishes für frühe Highlights gesorgt hatte. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)