Ginter wird Gladbach im Sommer verlassen

Ginter verlässt die Fohlen am Saisonende © FIRO/FIRO/SID

Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter wird Borussia Mönchengladbach am Saisonende verlassen. Das teilte der Innenverteidiger am Dienstag auf Instagram mit. Er werde seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten nicht verlängern und wolle „einen anderen Weg in seiner Karriere einschlagen“.