Borussia Mönchengladbach: Matthias Ginter verkündet Abschied von den Fohlen

„Nach langen Überlegungen habe ich mich dazu entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern“, schrieb Ginter. Nach fünf tollen Jahren bei Borussia Mönchengladbach falle es ihm sehr schwer diesen Schritt zu gehen, „aber ich habe mich dazu entschlossen, für meine persönliche und berufliche Entwicklung nochmal einen anderen Weg in meiner Karriere einzuschlagen“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Eberl kann Ginter nicht halten

Die Personalie Ginter war in Mönchengladbach immer wieder öffentlich diskutiert worden, Sportdirektor Max Eberl hatte mehrfach betont, dass er den Abwehrboss bei den Fohlen halten wollte. Und doch konnte er Ginter, der im Januar 28 Jahre alt wird, nicht zum Bleiben bewegen.

Wohin es Ginter in Zukunft zieht, erklärte er nicht. Neben deutschen Vereinen war der Routinier in der Vergangenheit auch immer wieder mal mit dem Ausland in Verbindung gebracht worden.