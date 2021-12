Formel 1 plant Impfpflicht für alle Mitarbeiter ab Saison 2022

Die Corona-Pandemie beschäftigt die Formel 1 auch in der Saisonpause. Die FIA kündigt an, dass im nächsten Jahr alle Mitarbeiter im Fahrerlager geimpft sein sollen.

„Wir wissen, dass an einigen Orten, in einigen Ländern, bei einigen Events, über eine Impfpflicht gesprochen wird. Wir ziehen das in Erwägung, aber bislang ist noch nichts entschieden“, sagte FIA-Betriebsdirektor Bruno Famin, der für die COVID-Protokolle des Verbandes verantwortlich ist, beim Saisonfinale in Abu Dhabi gegenüber Motorsport-Total.com . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Und weiter: „Es ist noch ein bisschen früh, darüber zu sprechen, was im kommenden Jahr sein wird. Denn noch vor drei Wochen haben wir alle gedacht, dass die Pandemie fast vorbei ist und 2022 wieder normal wird. Aber mit dieser neuen Variante in Europa nimmt die Pandemie wieder stark an Fahrt auf, und die Krankenhäuser füllen sich wieder. Jeden Tag stecken sich hunderttausende Menschen in Europa an. Wir müssen aufpassen.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)