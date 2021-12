Olympia: Russland plant Bewerbung für Olympische Spiele 2036

Neben Deutschland will sich wohl auch Russland um die Austragung Olympischen Sommerspiele 2036 bewerben. Wie der Vize-Regierungschef Dmitri Tschernyschenko in Moskau mitteilte, seien das Olympische Komitee Russlands (OKR) und das Sportministerium damit beauftragt worden, eine Ausrichterstadt zu finden.

Russland hatte zuletzt 2014 Olympische Winterspiele in Sotschi ausgetragen. 1980 fanden in Moskau Olympische Sommerspiele statt. Russland ist für zwei Jahre weitgehend vom Weltsport ausgeschlossen und darf als Nation nach den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio 2021 (Sommer) auch nicht in Peking 2022 (Winter) teilnehmen.