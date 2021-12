Premier League: Tottenham patzt in Southampton

Trotz langer Überzahl hat Tottenham Hotspur in der Premier League einen Rückschlag im Kampf um die Europapokal-Plätze erlitten.

Trotz langer Überzahl hat Tottenham Hotspur in der Premier League einen Rückschlag im Kampf um die Europapokal-Plätze erlitten. Die Spurs kamen am Dienstagnachmittag nicht über ein 1:1 (1:1) beim von Ralph Hasenhüttl trainierten FC Southampton hinaus und rutschten vorerst auf Rang sechs ab.

Southamptons Mohammed Salisu hatte bereits in der 39. Minute die Gelb-Rote-Karte gesehen. Star-Stürmer Harry Kane (41.) erzielte per Elfmeter den Ausgleich für die Londoner.

Stadtrivale West Ham United zog in der Tabelle durch ein 4:1 (2:1) beim FC Watford an den Spurs vorbei. Dabei hält die Corona-Pandemie die Premier League weiter fest im Griff. Am Dienstag fielen die Partien zwischen dem FC Arsenal und den Wolverhampton Wanderers sowie zwischen Leeds United und Aston Villa aus.