VfL Wolfsburg & Kevin Mbabu: Quarantäne-Wirbel nach Positiv-Test

Der VfL Wolfsburg wird zum Trainingsauftakt am Mittwochnachmittag einmal mehr auf Kevin Mbabu verzichten müssen. Der Klub bestätigte am Dienstag eine entsprechende Meldung des Sportbuzzers .

Nach dem Sommer 2020 wurde der Schweizer Nationalspieler somit zum bereits zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet - der Rechtsverteidiger befindet sich in seinem Urlaubsziel Dubai in Hotel-Quarantäne, darf die Vereinigten Arabischen Emirate nicht verlassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Mit Mbabu trifft es ausgerechnet einen Profi, der in den Plänen von Trainer Florian Kohfeldt („Wir werden in der Rückrunde einen anderen VfL Wolfsburg sehen“) als wichtiger Eckpfeiler gedacht ist.

VfL Wolfsburg: Mbabu erneut in Quarantäne

So sei der Schweizer, seitdem Ungeimpfte in manchen Bundesländern nicht mehr in Hotels übernachten dürfen, immer wieder vom Team abzuschotten gewesen bei Übernachtungen vor Heimspielen im Wolfsburger Ritz-Carlton.