Darts-WM: Kim Huybrechts nennt Gerwyn Price nach epischem Match einen "Betrüger"

„Am Ende war es ganz schön hart“, sagte Price nach seinem knappen 4:3-Sieg bei Sky Sports. „Wir hatten etwas Ärger. Er hat ein bisschen was gesagt, ich habe ein bisschen was gesagt. Ich wäre nicht sehr glücklich gewesen, wenn ich verloren hätte, und er auch nicht, aber so ist das Spiel nun mal.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)