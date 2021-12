Anzeige

Headliners soll das nächste Event in FIFA 22 sein FIFA 22: Headliners als nächstes Event?

Auch in FIFA 22 sollen die orangenen Promo-Karten zurückkehren © EA Sports

EarlyGame

Aktuell läuft in FIFA 22 noch die Winter Wildcards Promo. Mit welchem Event wird das neue Jahr eingeläutet und welche Spezialkarten können die Spieler erwarten?

In FIFA 22 geht es mit den einzelnen Events in diesem Jahr mal wieder Schlag auf Schlag. Jede Woche kommt ein neues Team raus, in dem viele spielbare Spezialkarten enthalten sind. Bis Freitag, den 31.12.2021, ist noch die zweite Mannschaft der Winter Wildcards Promotion in den Packs.

Was kommt danach? Einige Leaks deuten mittlerweile darauf hin, dass die beliebten Headliners in FIFA 22 ihr Debüt feiern. Wir erklären euch, was das Besondere an den Spezialkarten ist und welche Fußballer voraussichtlich vertreten sein werden.

Anzeige

FIFA 22: Was sind Headliners?

Headliners sind Spezialkarten, die beispielsweise auch schon in FIFA 21 von Publisher EA veröffentlicht wurden. Ähnlich wie beim Road to the Knockouts Event oder den Ones to Watch Spielern, handelt es sich auch hierbei um dynamische Objekte. Werden die Fußballer aufgrund ihrer guten Leistung im echten Leben in das Team of the Week berufen, werden auch die Werte ihrer Headliner-Versionen verbessert.

Darüber hinaus gab es in FIFA 21 noch einen weiteren Boost, wenn der Verein des Spielers vier Partien am Stück gewinnen konnte. Schon seit Anfang November wissen wir, dass das Kartendesign für das Headliner-Event bereits der Datenbank von FIFA 22 hinzugefügt wurde. Bisher gibt es seitens EA allerdings noch keine Informationen dazu, wann die Promo beginnt. Auch die Community kann bislang nur spekulieren, welche Spieler in die Packs kommen werden.

Headliner in FIFA 22: Welche Spieler kommen?

Mittlerweile kursieren einige Gerüchte und für FIFA 22 haben die Leaker eine ziemlich beeindruckende Trefferquote. Star der diesjährigen Headliner soll wohl Kylian Mbappé werden, dessen Karte wieder mal absolut in die Meta passt.