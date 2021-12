WM-Debütant Hempel erwartet große deutsche Darts-Zukunft: „Können in den nächsten Jahren was reißen“

WM-Debütant Florian Hempel hat dem deutschen Dartssport trotz des erneut frühen Ausscheidens aller deutschen Starter bei der WM in London eine erfolgreiche Zukunft vorausgesagt. „Wir haben richtig gute Spieler, die sicherlich in den nächsten Jahren richtig was reißen können“, sagte Hempel dem Sport-Informations-Dienst (SID). Eine richtig große Leistung zu bringen, stecke „in jedem von uns“.