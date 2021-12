NFL: Jimmy Garoppolo von den San Francisco 49ers droht längerer Ausfall

Der Star-Quarterback der Niners hatte sich im Duell mit den Titans am rechten Daumen verletzt und war am Montag dem Training mit dem Team ferngeblieben. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Garoppolo droht mehrwöchige Pause

Niners-Coach Kyle Shanahan hatte am Montag indes noch erklärt, der Spielmacher habe keinen Bruch erlitten und werde am Mittwoch noch einmal untersucht. Doch selbst wenn es sich „nur“ um einen Bänderriss handeln würde, wäre mit einem mehrwöchigen Ausfall des 30-Jährigen zu rechnen.

Er würde also aller Voraussicht nach die beiden entscheidenden Spiele in der Regular Season verpassen Bei einer Bilanz von 8:7-Siegen haben es die 49ers immer noch selbst in der Hand, das Ticket für die Playoffs zu lösen. Dann aber müssten gegen die Houston Texans und die Los Angeles Rams Siege her.